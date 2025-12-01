Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 5vom 15.12.2025
41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

1997 wird das Leben von Janet Scott in Sarasota, Florida, jäh zerstört: Mitten in der Nacht dringen Angreifer in das Haus ein, überwältigen sie und töten ihren Partner, den 76-jährigen Autoverkäufer Henry Caneva. Janet überlebt schwer verletzt - mit zertrümmerter Luftröhre und kaum Erinnerungen. Erst nach mehr als einem Jahr gelingt es den Ermittlern, die Täter hinter dem grausamen Überfall zu fassen.

SAT.1 GOLD
