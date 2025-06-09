Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jacksons geheime Zeichnung

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 09.06.2025
Folge 1: Jacksons geheime Zeichnung

41 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Eine Gruppe ist auf der Suche nach Gold, das in einer verlassenen Mine in Britisch-Kolumbien, Kanada, liegen soll. Um das Edelmetall zu finden, braucht man das richtige Team. Kru und Adam sind sich sicher, dass sie alles mitbringen, um in ihrem Vorhaben erfolgreich zu sein.

