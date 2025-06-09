Aus den Briefen des Don VilesJetzt kostenlos streamen
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 2: Aus den Briefen des Don Viles
39 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Kru fällt auf, dass ein mysteriöses Symbol an zwei Orten auftritt: Ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte findet sich auf dem Corbold Canyon und in der Carter-Höhle. Es gibt nur eine Person, die die Markierung entschlüsseln könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick