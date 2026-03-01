Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Spanische Falle

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 11.03.2026
Spanische Falle

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 1: Spanische Falle

41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Adam und Kru entdecken am Mount Breakenridge den versteckten Zugang zu einer Mine. Alles weist darauf hin, dass es sich um die legendäre Goldmine der Spanier handelt, in der Slumach sein Gold fand. Aber die Mine ist nicht nur einsturzgefährdet - die Spanier scheinen eine tödliche Falle gelegt zu haben. Hinter der Falle sieht man jedoch das Gold schimmern?.

