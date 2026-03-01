Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 1: Spanische Falle
41 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Adam und Kru entdecken am Mount Breakenridge den versteckten Zugang zu einer Mine. Alles weist darauf hin, dass es sich um die legendäre Goldmine der Spanier handelt, in der Slumach sein Gold fand. Aber die Mine ist nicht nur einsturzgefährdet - die Spanier scheinen eine tödliche Falle gelegt zu haben. Hinter der Falle sieht man jedoch das Gold schimmern?.
