Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Das Grab der Spanier

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 18.03.2026
Das Grab der Spanier

Das Grab der SpanierJetzt kostenlos streamen

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 3: Das Grab der Spanier

41 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Adam trifft einen Goldsucher, der seit 40 Jahren die Legende vom Gold der Spanier erforscht. Er hat stichhaltige Indizien, die sich mit den Hinweisen decken, die das Team verfolgt. Allerdings führt seine Spur in eine andere Gegend. Er ist überzeugt, dass die Spanier am Pitt Lake Gold fanden. Das Team geht der Spur nach und wird tatsächlich fündig.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Kabel Eins Doku
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen