Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 5: Die Sasquatch-Legende
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Ein Freund von Adam ist überzeugt, dass die alten Wälder Kanadas von einem Waldmenschen bewohnt werden: Dem Sasquatch, auch als Bigfoot bekannt. Bewacht dieses mythische Wesen Slumachs Gold? Kru rollt mit den Augen, doch Adam, Taylor und Don sind mit den Überlieferungen der Ureinwohner vertraut und überzeugt, dass sie einen wahren Kern haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick