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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Die Sasquatch-Legende

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 18.03.2026
Die Sasquatch-Legende

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Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 5: Die Sasquatch-Legende

42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Ein Freund von Adam ist überzeugt, dass die alten Wälder Kanadas von einem Waldmenschen bewohnt werden: Dem Sasquatch, auch als Bigfoot bekannt. Bewacht dieses mythische Wesen Slumachs Gold? Kru rollt mit den Augen, doch Adam, Taylor und Don sind mit den Überlieferungen der Ureinwohner vertraut und überzeugt, dass sie einen wahren Kern haben.

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