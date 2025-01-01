Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 109

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 109
Episode 109

Episode 109Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 109: Episode 109

23 Min. Ab 12

Max, Mariella und vor allem Lisa, die neue Hoffnung schöpft, sichern David ihre Hilfe im Kampf gegen Richard zu. In ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, weist Lisa kurz darauf Richard in die Schranken. Doch später müssen David, Lisa und Jürgen feststellen, dass es offenbar kein Mittel gegen den neuen "Kerima"-Chef gibt. Lisa will jedoch die Hoffnung nicht aufgeben ...

