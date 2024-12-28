Verliebt in Berlin
Folge 114: Episode 114
23 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Lisa ist erleichtert über ihre Versöhnung mit Yvonne, denn endlich kann sie sich auf "B.SYTLE" konzentrieren. Doch von wegen, jetzt ist es Jürgen, der in rasender Eifersucht um Sabrina trauert. Lisa versucht umsonst, ihn zum Kämpfen an der "Kerima"-Front zu bewegen und kann nicht verhindern, dass er sich in der Firma lächerlich macht ...
