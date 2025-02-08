Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 141vom 08.02.2025
Lisa stürzt sich in die Zusammenarbeit mit Mariella, um ihre "B.SYTLE"-Tasche zu promoten. Als ein Fotoshooting für eine Szene-Zeitschrift zum Debakel zu werden droht, hat Lisa eine rettende Idee ... Timo fürchtet, dass Alex ihn vor Kim schlecht aussehen lassen könnte, weil Alex hat, was Timo fehlt - sicheres Auftreten auf dem gesellschaftlichen Parkett. Als er merkt, dass er ihn darin nicht ausstechen kann, geht Timo auf Konfrontationskurs.

