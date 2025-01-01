Verliebt in Berlin
Folge 153: Episode 153
23 Min.Ab 12
Trotz ihrer Selbstzweifel beschließt Lisa, an ihrem Plan festzuhalten. Sie fühlt sich bestätigt, als sie mitbekommt, dass David nicht einmal Agnes' Weggang registriert hat. Fassungslos kommt sie zu dem Schluss, dass er kein Herz mehr für die Firma hat. David versteht keinen Spaß mehr und reagiert unerwartet aggressiv ... Yvonne und Max besuchen einen Geburtsvorbereitungskurs. Doch die ihnen dort angebotenen esoterischen Praktiken übersteigen ihre Toleranzgrenze.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick