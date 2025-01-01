Verliebt in Berlin
Folge 177: Episode 177
23 Min.Ab 12
Lisa taucht trotz ihrer Kreislaufschwäche bei der Sitzung auf und sitzt schon wieder zwischen den Stühlen: David will ein Parfum auf den Markt bringen, doch Richard steht der Idee ablehnend gegenüber. Lisa möchte bei ihrer Entscheidungsfindung sachlich bleiben, aber David argumentiert nicht mit Zahlen und Fakten, sondern er greift in die Zauberkiste ...
