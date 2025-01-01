Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 193

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 193
Episode 193

Verliebt in Berlin

Folge 193: Episode 193

23 Min.Ab 12

Mariella ist gerührt von Davids Bemühungen um ihre Beziehung, während Lisa, die die Versöhnung initiiert hat, ihre Traurigkeit über den Verlust von David zu verdrängen versucht. Sie kommt zu der Einsicht, dass wahre Liebe aus Selbstlosigkeit besteht, aber während sie sich mit David für sein Glück mit Mariella freuen kann, schwebt über deren Beziehung bereits ein Damoklesschwert ...

