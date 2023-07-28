Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 20

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 20vom 28.07.2023
Folge 20: Episode 20

22 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 12

David macht sich an die attraktive Journalistin Monique ran, während Stofflieferant Blum zunächst die Welt verflucht, weil Seidel ihn mit Lisa allein gelassen hat. Dann aber findet er heraus, welche Kompetenzen die unscheinbare Lisa Plenske bei "Kerima" hat. David ist inzwischen längst nicht mehr auf dem Event, sondern vergnügt sich mit Monique ...

