Verliebt in Berlin
Folge 21: Episode 21
22 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 12
Zum Glück ist Lisa geistesgegenwärtig genug, um Davids Absicht zu verstehen. Sie lügt für ihn und gibt zu, etwas zu viel getrunken zu haben. Als das Gerücht allerdings skurrile Formen annimmt, ist Lisa doch genervt. In einem ernsten Gespräch macht sie David klar, dass sie sehr gerne als seine Assistentin arbeitet, nicht aber bereit ist, als sein Alibi zu dienen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick