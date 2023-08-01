Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 21vom 01.08.2023
22 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 12

Zum Glück ist Lisa geistesgegenwärtig genug, um Davids Absicht zu verstehen. Sie lügt für ihn und gibt zu, etwas zu viel getrunken zu haben. Als das Gerücht allerdings skurrile Formen annimmt, ist Lisa doch genervt. In einem ernsten Gespräch macht sie David klar, dass sie sehr gerne als seine Assistentin arbeitet, nicht aber bereit ist, als sein Alibi zu dienen ...

