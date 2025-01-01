Verliebt in Berlin
Folge 221: Episode 221
23 Min.Ab 12
Lisa ist erleichtert, David ihre Liebe gestanden zu haben - obwohl er im Moment nichts damit anfangen kann, da er Mariella zurückgewinnen will. Jürgen versteht bei einer Begegnung mit David dessen Kommentare über die Liebe falsch und glaubt verblüfft, Lisa hätte jetzt eine echte Chance bei ihm. Er rät ihr, diese Chance zu nutzen. Gestärkt von Jürgens Rat geht Lisa erneut auf David zu ...
