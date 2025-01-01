Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 44

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 44
Episode 44

Episode 44Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 44: Episode 44

23 Min. Ab 12

Jürgen gibt sich als Lisas Verlobter aus. Inka, Hannah und Agnes sind aus dem Häuschen: Lisa und Jürgen sind ein Paar! Lisa ist jedoch erbost und stellt ihn zur Rede, muss ihm aber schließlich Recht geben, als er sie davon überzeugen kann, dass die Scheinverlobung für sie nur positiv ist - schließlich sei sie die Sorge los, dass noch jemand glaubt, sie sei in David verliebt ...

