SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 48
Folge 48: Episode 48

23 Min. Ab 12

Lisa kann es nicht fassen: Sie haben fast alles verspielt, denn Jürgen hat zu hoch gepokert. Er befürchtet, ihre Freundschaft nun endgültig zu verlieren. Auch David ist aus dem Häuschen: Sie können das Topmodel Magdalena nicht bezahlen, und die Finanzmisere droht öffentlich zu werden. Hannah ist zunächst erleichtert, dass Timo Kim auf Abstand hält. Aber am Ende muss sie erkennen, dass die beiden eine Nähe zueinander haben, die ihr nicht behagt.

