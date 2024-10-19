Verliebt in Berlin
Folge 75: Episode 75
23 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12
Lisa ist es gelungen, Davids Verabredung mit dem Model Verena zu torpedieren - ihr Auftritt ist sehr selbstsicher, doch ihr Triumph ist nur von kurzer Dauer: Bei einer ungewollten Begegnung mit David lässt sie sich zu einem spontanen Geständnis hinreißen. Timo möchte Kim zu ihrem kleinen Beziehungsjubiläum ein Geschenk machen. Sie will sich revanchieren, schießt aber in der Wahl ihres Geschenks übers Ziel hinaus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick