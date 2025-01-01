Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 110

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 110
Episode 110

Episode 110Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 110: Episode 110

23 Min. Ab 12

Lisa will nichts von Rokkos Überzeugung hören, dass sie für ihn bestimmt sei: Sie gehört zu David und wartet ungeduldig auf ihn. Ihr Wunschtraum scheint wahr zu werden, als er plötzlich zurückkehrt und ihr eine wichtige Entscheidung ankündigt. Rokko beschwört währenddessen traurig seinen Glücksgott, ihm im Kampf um seine Angebetete beizustehen.

