Verliebt in Berlin
Folge 128: Episode 128
23 Min.Ab 12
Lisa ist froh, dass David das Team neu motiviert, was sich bald in ersten Erfolgen niederschlägt. Doch andererseits merkt sie, dass Rokko mit der neuen Situation nicht klarkommt und sich offensichtlich zurückzieht. Während Lisa und David an allen Ecken und Enden aktiv sind, leidet Rokko unter der Angst, dass sie ihn vergisst. Doch sie hat eine Überraschung für ihn, die alles wieder gutmacht.
