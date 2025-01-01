Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 45

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 45
Episode 45

Episode 45Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 45: Episode 45

23 Min.Ab 12

Lisa erkennt, dass von David keine schnelle Hilfe zu erwarten ist. Deswegen versucht sie, Sophies Marschrichtung zu folgen und in dem Interview von dem Pelzvorfall abzulenken. Als Rokko ihr allerdings klarmacht, dass sie in ihrem Zustand das Interview absagen sollte, gesteht Lisa ihre Angst. Mit Rokko an ihrer Seite würde sie sich um einiges sicherer fühlen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen