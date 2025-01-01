Verliebt in Berlin
Folge 85: Episode 85
23 Min.Ab 12
Die Polizei sucht fieberhaft nach neuen Erkenntnissen, doch die Ermittlungen erzielen nicht die gewünschten Ergebnisse. Entmutigt lässt sich Lisa von Rokko nach Hause begleiten. Rokko entdeckt in Lisas Zimmer den Super-8-Projektor mit Davids Film und stellt ihn kurzerhand an. Lisa protestiert - aber dann entdecken sie auf dem Film Erstaunliches ...
