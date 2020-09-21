Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 103vom 21.09.2020
22 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12

Hannah glaubt an Brunos Unschuld, aber er reagiert sauer, als sie ihn auffordert, zur Polizei zu gehen. Er versteht das als Zeichen ihres Misstrauens und flieht zu Kim - entsetzt muss er feststellen, dass sie ihn fallen lässt und nicht mit einem Verdächtigen gesehen werden will. Hugo hat nach wie vor an Sophies ausgesprochener Kündigung zu knabbern und rechnet damit, bald gefeuert zu werden.

