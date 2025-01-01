Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 131

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 131
Episode 131Jetzt kostenlos streamen

Folge 131: Episode 131

22 Min.
Ab 12

Hannah ist froh, sich mit Bruno wieder versöhnt zu haben und er ist fest entschlossen, sich nicht mehr von Kim ablenken zu lassen. Bei der Fertigung der Schuhe nach Hannahs Entwürfen stößt er auf ein Problem, das nur sein alter Meister in Kahlene lösen kann - Bruno und Hannah wollen zusammen hinfahren. Hannah freut sich auf die gemeinsame Fahrt in Brunos Heimat ...

SAT.1 GOLD
