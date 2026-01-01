Verliebt in Berlin II
Folge 138: Episode 138
22 Min.Ab 12
Nach Streit und Vorwürfen gehen Hannah und Bruno getrennte Wege, obwohl beide ein schlechtes Gewissen haben - aber es lässt sich nicht verhindern, dass sie am nächsten Tag wieder zusammen arbeiten müssen. Hannah ist froh, als das besser funktioniert, als sie gedacht hat, aber Bruno meint, dass Hannahs Beziehung zu Marc unter der Belastung leidet und hat ein schlechtes Gewissen.
