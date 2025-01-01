Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 149

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 149
Episode 149

Episode 149Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 149: Episode 149

22 Min.Ab 12

Bruno wacht bedrückt am Krankenbett von Hannah, die noch immer bewusstlos ist, während in der Zwischenzeit seine Schuhe den Siegeszug durch die Medien antreten. Kim erkennt, wie nahe sich die beiden sind und stürzt sich eifersüchtig in die Pressearbeit für die Firma. Als Hannah die Augen aufschlägt und auf dem Weg der Besserung ist, glaubt Bruno sicher, dass nun alles gut wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen