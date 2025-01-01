Verliebt in Berlin II
Folge 155: Episode 155
22 Min.Ab 12
Bruno ist fassungslos, dass Kim gegen ihr Versprechen Paolo heiratet und begräbt seine Träume. Hannah kann ihn nicht trösten - Bruno sucht Zuflucht bei seinem Vater in Göberitz. Kim hat mit der Hochzeit einen Deal mit Paolo geschlossen: Sie wollen Sophie aus der Kerima-Geschäftsführung vertreiben. Hannah macht sich Vorwürfe, ihren Freund nicht aufgefangen zu haben ...
