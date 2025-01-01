Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 155

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 155
Episode 155

Episode 155Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 155: Episode 155

22 Min.Ab 12

Bruno ist fassungslos, dass Kim gegen ihr Versprechen Paolo heiratet und begräbt seine Träume. Hannah kann ihn nicht trösten - Bruno sucht Zuflucht bei seinem Vater in Göberitz. Kim hat mit der Hochzeit einen Deal mit Paolo geschlossen: Sie wollen Sophie aus der Kerima-Geschäftsführung vertreiben. Hannah macht sich Vorwürfe, ihren Freund nicht aufgefangen zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen