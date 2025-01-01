Verliebt in Berlin II
Folge 186: Episode 186
23 Min.Ab 12
Hannah freut sich auf das Zusammenleben mit ihrem Bruder Tobias, der sich zunächst als wahrer Engel entpuppt - bis sie feststellt, dass er die Schule schwänzt. Als Hannah ihn darauf anspricht, reagiert er überempfindlich und brüskiert sie damit, nicht die Ersatzmutter für ihn zu spielen. Nach einem zweiten Anlauf verrät ihr Tobias jedoch den Grund und erzählt ihr von seinem Lebenstraum ...
