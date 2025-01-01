Verliebt in Berlin II
Folge 188: Episode 188
22 Min.Ab 12
Hannah macht die ungeliebte Drecksarbeit, mit der Maurice sie demütigt, mit Würde, aber Bruno kann es nicht mehr ertragen, wie sie sich unter Wert verkauft und appelliert an Kim, Hannah anspruchsvollere Aufgaben zu geben. Kim sieht die Stunde der Rache gekommen und animiert Maurice heimtückisch, Hannah einen unlösbaren Auftrag zu übertragen, an dem sie scheitern muss.
