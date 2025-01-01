Verliebt in Berlin II
Folge 189: Episode 189
23 Min.Ab 12
Hannah erklärt sich bereit, Hugo bei seinem Problem im Revuetheater zu helfen, zumal ihr Bruno bei Kerima Rückendeckung zu geben verspricht. Sie versucht, Hugo und den exzentrischen Regisseur Gogol zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu bringen. Bruno hingegen gelingt es zwar, Maurice von Hannahs Wert zu überzeugen, aber er kann Kim nicht dazu bringen, ihre Kündigung zurückzunehmen ...
