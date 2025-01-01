Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 203

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 203
Episode 203Jetzt kostenlos streamen

Folge 203: Episode 203

22 Min. Ab 12

Hannah und Bruno beschließen, die Nacht durchzuarbeiten, damit die Präsentation rechtzeitig fertig wird. Hannah ahnt nicht, dass Hugo bei Kim versehentlich den Verdacht sät, Hannah könnte in Bruno verliebt sein ... Tobias fühlt sich von Theresa nicht ernst genommen und will sie mit Taten beeindrucken. Doch leider kommt sie ihm bei seiner filmreifen Kampfsportperformance in die Quere ...

