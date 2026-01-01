Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 212

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 212
Episode 212

Verliebt in Berlin II

Folge 212: Episode 212

22 Min.Ab 12

Hannah ist enttäuscht, dass ihr Vater aufgibt und fühlt sich darin bestätigt, dass er ein Versager bleibt. Aber Bernd und Bruno legen ihr nahe, Verständnis für ihn aufzubringen und bringen sie dazu, alte TV-Aufnahmen ihres Vaters zu sehen. Hannah ist von den Aufnahmen fasziniert, in denen René das Idol einer ganzen Generation war. Sie will sofort zu ihm ...

