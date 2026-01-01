Verliebt in Berlin II
Folge 212: Episode 212
22 Min.Ab 12
Hannah ist enttäuscht, dass ihr Vater aufgibt und fühlt sich darin bestätigt, dass er ein Versager bleibt. Aber Bernd und Bruno legen ihr nahe, Verständnis für ihn aufzubringen und bringen sie dazu, alte TV-Aufnahmen ihres Vaters zu sehen. Hannah ist von den Aufnahmen fasziniert, in denen René das Idol einer ganzen Generation war. Sie will sofort zu ihm ...
