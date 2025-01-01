Verliebt in Berlin II
Folge 215: Episode 215
22 Min.Ab 12
Als Hannah erfährt, dass Kim Paolo den zweiten Geschäftsführerposten zuschanzen will, glaubt sie, Bruno werde das mit seiner Stimme im Vorstand verhindern. Entsetzt muss sie feststellen, dass er für Paolo gestimmt hat und wirft ihm vor, sich von Kim manipulieren zu lassen. Hannah ist sprachlos, als Bruno ihr gesteht, alles nur für sie getan zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick