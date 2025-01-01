Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 246

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 246
Episode 246

Verliebt in Berlin II

Folge 246: Episode 246

23 Min.Ab 12

Hannah möchte ihr Glück mit Bruno genießen, ihr Herz hat nie aufgehört für ihn zu schlagen. Aber sie muss ehrlich zu Jan sein - es kostet sie viel Überwindung, mit ihm zu reden ... Lotte bemüht sich, Paolos Drohungen standzuhalten, um die Schattenkollektion nicht zu gefährden. Als Sophie ihn herausfordert, versucht er es erneut bei der offensichtlich ängstlichen Lotte ...

