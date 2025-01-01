Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 258

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 258
Episode 258

Episode 258Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 258: Episode 258

23 Min.
Ab 12

Bruno begreift, warum Hannah so abrupt Schluss gemacht hat. Da Hannah keine Annäherung zulässt, versucht er sich in die Rolle des Familienvaters zu denken. Als Hannah Zeugin von Kims unveränderter Berechnung und Lieblosigkeit wird, macht sie sich bittere Vorwürfe, Bruno offenen Auges ins Unglück gestürzt zu haben. Doch dann beobachtet sie, wie Bruno und Kim sich offenbar wieder annähern ...

