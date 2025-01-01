Verliebt in Berlin II
Folge 262: Episode 262
22 Min.Ab 12
Während Hannah sich mit dem Gedanken, Jan eines Tages lieben zu können, immer mehr anfreundet, tut Bruno alles, um Sophies skrupelloses Vorhaben, die Produktion in Dritte-Welt-Länder und Kinderhände zu verlagern, zu verhindern. Er stößt sogar eine Pressekampagne gegen Sophie an, die jedoch anders verläuft als erwartet ... Inzwischen bekommt Sophie überraschenden Besuch aus Italien ...
