Verliebt in Berlin II

Episode 273

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 273
Episode 273

Verliebt in Berlin II

Folge 273: Episode 273

22 Min.Ab 12

Bruno hat seine große Liebe Hannah verloren und zieht sich resigniert zurück. Weit weg von all den schmerzlichen Erinnerungen will er an einem anderen Ort noch mal von vorn anfangen. Als er merkt, dass Paolo Kerima endgültig zu zerstören droht, erkennt er, dass er noch eine letzte Mission zu erledigen hat. Für seinen Plan braucht er allerdings auch die Unterstützung von Kim und Hannah ...

SAT.1 GOLD
