Verliebt in Berlin II
Folge 35: Episode 35
22 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Bruno lässt sich nicht von Nora abwimmeln. Er hat Spaß mit ihr, was Sven misstrauisch beobachtet. Als Nora vor Augen geführt wird, dass sie auf dem Weg ist, sich Bruno zu sehr zuzuwenden, ändert sie ihre Haltung ihm gegenüber schlagartig ... Hugo belächelt die alljährliche Vergabe des Preises für das Lebenswerk, die seiner Meinung nach den Geehrten auf das Abstellgleis befördert ...
