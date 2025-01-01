Verliebt in Berlin II
Folge 45: Episode 45
21 Min.Ab 12
Bruno und Nora wollen die Re-Fresh-Linie gemeinsam gegen Sophie und Paolo verteidigen. Verwundert müssen sie jedoch zur Kenntnis nehmen, dass Sophie und Paolo sich sehr kooperativ zeigen und bereits ein Fotoshooting organisiert haben. Bruno verschwendet keine weiteren Gedanken damit und stürzt sich voller Elan auf das Erlernen der betriebswirtschaftlichen Grundlagen des Geschäftswesens.
