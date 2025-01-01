Verliebt in Berlin II
Folge 47: Episode 47
21 Min.Ab 12
Bruno und Nora können in letzter Sekunde in den Schrank fliehen. Während Paolo und Kim sich ungestört glauben und einen erotischen Abend genießen, sitzen Bruno und Nora zusammengepfercht aufeinander, gezwungen dazu, dem Liebesspiel beizuwohnen. Nora kann nicht glauben, in welch absurde Situation sie durch Brunos Abhörpläne gebracht wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick