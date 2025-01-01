Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 55

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 55
Episode 55

Episode 55Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 55: Episode 55

21 Min.Ab 12

Nora stellt Bruno zur Rede, wie er auf seine irrwitzige Vermutung kommt. Er kann ausschließlich vage körperliche Zeichen für seinen Verdacht anführen. Nora ist fassungslos und reagiert mit einer Ansage: Er solle sich seine schlüpfrige Kleinbürgerphantasie verkneifen. Bruno fühlt sich zu Unrecht in die Macho-Ecke gedrückt und will ihr beweisen, dass er der perfekte Gentleman ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen