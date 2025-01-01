Verliebt in Berlin II
Folge 56: Episode 56
21 Min.Ab 12
Bruno will Noras Vermutung, dass er in sie verliebt sei, unbedingt widerlegen und flunkert im Affekt, in Doreen verliebt zu sein. Nora reagiert peinlich berührt und entschuldigt sich für ihren Vorwurf. Kurz darauf muss er Doreen einweihen ... Nora unterdrückt ihre heimliche Eifersucht und kommt mit Bruno überein, die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick