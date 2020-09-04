Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 57

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 57vom 04.09.2020
Folge 57: Episode 57

21 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 12

Während Nora durch Paolos Kampfansage eingeschüchtert ist, versucht Bruno Friedrich zu mobilisieren und zur Unterstützung ins Boot zu holen. Paolo entschließt sich unterdessen, Tante Carlotta über die Details der Fusion aufzuklären und so ihre Entscheidung bezüglich der Anteilsvergabe zu beeinflussen. Sie ist von Paolos Businessplänen überzeugt, geht aber auch einen Schritt auf Nora zu ...

SAT.1 GOLD
