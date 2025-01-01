Zum Inhalt springenBarrierefrei
21 Min.Ab 12

Statt von Brunos Idee, mit einer Schuhkollektion die schon beschlossene Fusion zu verhindern, begeistert zu sein, ist Nora skeptisch. Doch Bruno lässt nicht locker ... Nachdem Laura sich auf das Wagnis Beziehung eingelassen hat, geht sie in die Vollen und überrascht Johannes mit einem Angebot. Doch als er seine Sachen bei ihr ablagert, bekommt sie erste Zweifel.

