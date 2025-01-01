Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 67

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 67
Episode 67

Verliebt in Berlin II

Folge 67: Episode 67

21 Min.Ab 12

Bruno verharmlost vor Doreen den Moment der Verzauberung und konzentriert sich wieder auf die Arbeit, denn die Zeit läuft: Während Bruno den Holzleisten für die Fertigung des Prototypen drechselt, feilt Nora an ihrem Entwurf und präsentiert ihm stolz ihren Designvorschlag. Um den Entwurf am praktischen Beispiel zu erklären, schleppt Nora Bruno zu einem Schuhmacher.

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

