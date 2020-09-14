Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 84 vom 14.09.2020
21 Min. Folge vom 14.09.2020 Ab 12

Bruno befindet sich in einem Gefühlschaos: Der Verlust von Nora und das Erlebnis mit Kim lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Als er von Sven erfährt, dass sich Nora von ihrem Mann getrennt hat und nun auch noch Berlin verlassen will, sucht er sie bestürzt auf. Nora erklärt ihm, warum sie jetzt alles hinter sich lassen und sich ihrer Vergangenheit stellen muss ...

