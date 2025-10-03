Verliebt in Berlin II
Folge 88: Episode 88
22 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Hannah, Bruno und Friedrich sind stolz über das Erreichte. Doch dann bestätigen sich ihre schlimmsten Befürchtungen: Hannah hat durch die Aktion mit der Prinzessin ihren Job verloren. Friedrich versucht sofort, ihr zu helfen, scheitert aber an seinem fehlenden Einfluss in der Firma. Bruno sieht nur einen letzten Ausweg: Er bittet Kim, für Hannah ein gutes Wort bei Sophie einzulegen.
