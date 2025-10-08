Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 90

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 90 vom 08.10.2025
Episode 90

Verliebt in Berlin II

Folge 90: Episode 90

22 Min. Folge vom 08.10.2025 Ab 12

Hannah entscheidet sich, Kim in Sachen Bruno auf den Zahn zu fühlen und kann kaum glauben, wie sie über ihn herzieht. Nachdem Kim Bruno überstürzt ihre Kette geschenkt hat, glaubt er immer sicherer, dass sie doch etwas für ihn empfindet. Laura ist beeindruckt, als Johannes vorgibt, seinen Traum vom eigenen Fitnessstudio aus eigener Kraft, ohne ihre finanzielle Unterstützung zu verwirklichen ...

