Verliebt in Berlin II
Folge 92: Episode 92
22 Min.Ab 12
Der enttäuschte Bruno will sich nicht von Hannah helfen lassen. Stattdessen lässt er seinen Frust über Kims höhnisches Desinteresse in einem Männergespräch bei Jürgen ab und fällt aufgrund seines Liebeskummers in ein tiefes Loch. Die neu ernannte Schuhdesignerin Hannah merkt schnell, dass es nahezu unmöglich ist, mit dem demotivierten Bruno zusammen zu arbeiten.
