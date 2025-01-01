Verliebt in Berlin II
Folge 95: Episode 95
22 Min.Ab 12
Bruno hofft, mit dem Kauf der Schuhfirma einen Superdeal gemacht zu haben. Aber als das Kartellamt die Fusion absegnet, dankt Sophie ganz besonders Bruno, durch dessen schnellen Kauf die Genehmigung erst möglich wurde. Als Friedrich ihn für die Niederlage verantwortlich macht, versucht Bruno vergeblich, an seinen Kampfgeist zu appellieren. Er zieht sich getroffen zurück ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick